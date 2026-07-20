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20 июля 2026 в 09:53

Дрон ВСУ повредил жилой дом и вызвал пожар в Домодедово

В Домодедово сообщили о пожаре в парке «Южные врата» после атаки дронов ВСУ

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В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово начался пожар после атаки украинского беспилотника, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. По ее словам, возгорание удалось локализовать.

Произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата». Пожар локализован, продолжается его тушение, — говорится в сообщении.

По ее данным, еще один БПЛА попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный на ул. Курыжова. В результате поврежден фасад здания, возгорания нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек получил травмы в результате пожара в частном доме в Домодедово. Предварительно, возгорание произошло после падения БПЛА. Отмечается, что также несколько частных домов получили повреждения. Основные последствия атаки зафиксированы в Подольске и Одинцовском городском округе.

До этого сообщалось, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано, пострадавших нет.

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