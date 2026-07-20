Воробьев раскрыл число пострадавших после атаки БПЛА на Домодедово Воробьев сообщил об одном пострадавшем при пожаре после атаки БПЛА на Домодедово

Один человек получил травмы в результате пожара в частном доме в подмосковном Домодедово после атаки беспилотника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в МАКСе. Предварительно, возгорание произошло после падения БПЛА.

Еще один человек пострадал на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Губернатор отметил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отражали атаку БПЛА на регион. Сейчас уточняются последствия произошедшего.

Отмечается, что также несколько частных домов получили повреждения. Основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

Ранее Воробьев сообщал, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали. Возгорание на площади 100 кв. м было ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого оперативный штаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших мирных жителях в результате атак ВСУ на регион. В поселке Ракитное мужчина получил непроникающее ранение спины после удара дрона, а в Новой Таволжанке женщина пострадала из-за детонации беспилотника.