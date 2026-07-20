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20 июля 2026 в 15:00

Удары возмездия ВС РФ по Украине 20 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы Российской Федерации с 18 по 20 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Атакам подверглись предприятия, напрямую связанные с ВПК страны. В числе пораженных целей — инфраструктура черноморских портов в Одесской области, склады хранения ГСМ, суда, используемые в интересах ВСУ, и живая сила противника. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам и позициям ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВС РФ в ночь на 20 июля

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что в ночь на 20 июля Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В частности, были поражены объекты в Одессе.

«Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту Одесса резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Также, по сообщению МО РФ, расчеты «Гиацинта-С» и операторы FPV-дронов «Запада» на Краснолиманском направлении уничтожили пункты управления БПЛА, технику и живую силу противника. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии группировки «Юг» уничтожили вражеские пункты управления БПЛА в Алексеево-Дружковке и Николайполье.

«Операторы войск беспилотных систем ликвидировали автотранспорт ВСУ в районе населенных пунктов Дружковка и Малотарановка, а также КамАЗ с грузом на трассе Дружковка — Краматорск», — сообщило Минобороны РФ.

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале написал, что ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в семи областях Украины.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Мониторинг противника насчитал 94 БПЛА, запущенных с территории России», — сообщил блогер.

По его сведениям, уничтожены склады с оружием в районе города Корюковки Черниговской области. В городе Холмы поражена подстанция, в Николаевской области удары отмечены в районе Рыбаковки, Очакова и Николаева.

«Цели: береговые ракетные подразделения, позиции комплекса „Нептун“, пункты управления морскими беспилотниками, склады и площадки сборки БЭКов. Запорожье находится под ударами круглосуточно. Поражены ж/д и промышленная инфраструктура, склады, ремонтные площадки и транспорт», — перечислил Царев.

В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Какие объекты в Киеве и Киевской области были поражены 19 июля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 июля ВС РФ был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области,

«Поражены в городе Киеве: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО „Радионикс“), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 „Фламинго“, оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9, управляемых ракет „Нептун-МД“ и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект „Клон“)», — сообщили в военном ведомстве.

Также в сводках Минобороны РФ говорится об ударах по киевскому предприятию ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш» / ГАХК «Артем»), производственному предприятию Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), ООО «Оаклайн» (Киев), киевскому сортировочному центру «Новой почты». В Киевской области также поражен логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

По каким украинским объектам портовой инфраструктуры и судам были нанесены удары

Также в Минобороны РФ сообщают, что в течение дня российская армия продолжала наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение цеху сборки БПЛА и месту стоянки бензовозов в порту Одессы.

Согласно сводке ведомства, в порту Южный был поражен склад военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ; в районе населенного пункта Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одессы) удар был нанесен по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Какие удары ВС РФ нанесли по Украине 18 июля

18 июля, по сообщению МО РФ, российские войска нанесли групповые удары по портам Одесса, Черноморск и Южный Одесской области.

«Поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов; в районе острова Змеиный, на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ», — сообщило военное ведомство.

В течение дня 18 июля экипажи Су-34 разнесли авиабомбами ФАБ-500 пункт управления БПЛА ВСУ 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка (расположен в 14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2», говорится в сводке МО РФ.

Также Минобороны РФ сообщило, что поражены пункты временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезное в Харьковской области.

«Авиаударом уничтожен […] пункт управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области», — уточнили в ведомстве.

В сводке МО РФ также говорится, что операторы «Герань-3 Сикер» уничтожили склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Короп в Черниговской области.

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