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20 июля 2026 в 11:59

Наступление ВС РФ на Харьков 20 июля: колумбийцев накрыли под Волчанском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 20 июля 2026 года, как развивается наступление, где наемники ВСУ обратились в бегство, что в Купянске и Волчанске?

Наступление ВС России на Харьков 20 июля, колумбийцев накрыли под Волчанском

Новые удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Харькова, Слатино, Избицкого, Белого Колодезя, Бакшеевки, Ивашкино, Хатнего, Чугуева, Цаповки, Циркунов, Карасевки, Богодухова, Золочева, Крысино и Кирилловки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестностях; из Бугаевки три штурмовые группы 425-го штурмполка ВСУ выдвигались в направлении Казачьей Лопани — перемещение вскрыто разведкой, все бойцы уничтожены, пишет источник.

На Волчанском направлении, следует из публикации, российские войска продвинулись на 14 участках до 700 метров, перестрелки идут в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

«Между селами Бакшеевка и Захаровка противник предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы колумбийских наемников из 214-го штурмбата „Опфор“. В результате комплексного огневого воздействия большая часть живой силы врага уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», — говорится в сообщении.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На Великобурлукском направлении ВС РФ ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесах около сел Артельное, Бударки и Землянки, добавил канал. Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили около сотни человек, уничтожены вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ расширяют контроль в Купянске, Купянске-Узловом, в лесах возле Ковшаровки. На Богуславском — продвигаются к югу от Шийковки. На Волчанском — продолжаются бои в населенных пунктах Волоховское, Захаровка, Юрченково и Белый Колодезь. ВС РФ наступают в поселке Казачья Лопань», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Блогер Олег Царев считает, что в Купянске продолжают накапливаться российские группы, операторы БПЛА работают по технике ВСУ на западе от города, на восточном берегу Оскола идет планомерная зачистка.

«На Харьковском участке ВС РФ продавливают оборону противника в Казачьей Лопани, попутно забирая контроль на западе и востоке от поселка. Наши пробиваются к трассе между Харьковом и Белгородом, продвигаясь восточнее Высокой Яруги. Стрелковые бои в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково. Враг перебрасывает артиллерийские расчеты, пытаясь выстроить оборону по берегу Польной», — пишет Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Егор Зверев
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