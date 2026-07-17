Удары возмездия ВС РФ по Украине 17 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 17 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России 17 июля атаковали военные цели на территории Украины. Было продолжено системное нанесение ударов по инфраструктуре в портах Одесса и Черноморск. Поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, в том числе горюче-смазочных материалов, а также цеха по производству и сборке БПЛА. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах ВС РФ по целям ВСУ из сообщений российских военных блогеров

Армия России ночью нанесла удары по объектам в восьми областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки была уничтожена АЗС.

«Мониторинг противника насчитал 130 БПЛА, запущенных с территории России. По Сумам летели корректируемые авиабомбы. Уничтожена АЗС в Ганновке. В Днепропетровской области большая группа „Гераней“ атаковала объекты в Зеленодольске», — заявил он.

Также автор сообщил о работе «Гераней» по локомотивам в Божедаровке. Кроме того, поражены объекты в Балаклее Харьковской области.

«После вечернего удара реактивных „Гераней“ в Житомирской области возникла необходимость в задержке поездов. В городе Малине поражена очередная АЗС. Также реактивные „Герани“ отработали по целям в Николаеве. Нанесены удары по Запорожью», — добавил Царев.

Минобороны России эти данные пока не прокомментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что сообщают об атаках ВС РФ в ночь на 17 июля официальные источники

Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале, что в ночь на 17 июля Вооруженными силами России продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«В результате ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — написали в военном ведомстве.

Также, по сообщению Минобороны РФ, на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». В списке уничтоженных объектов числится и склад с боеприпасами.

«В порту Черноморск Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ», — добавили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что артиллеристы Южной группировки войск совместно с расчетами БПЛА уничтожили укрытия с живой силой и транспортные средства ВСУ в населенных пунктах Краматорского района. Артиллеристы 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» разнесли опорный пункт ВСУ в районе Орехова.

С какой целью российская армия бьет по портам Одесской области

Порты Черноморск, Южный, Измаил, Одесса и Днепро-Бугский попадают под удары каждую ночь с 11 июля. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем канале в МАКСе выразил мнение, что российская армия ставит целью не разовое поражение объектов, а нанесение «ритмичных» ударов.

«11 июля — Черноморск, Южный, Измаил. Ночь на 12 июля — Одесса и Черноморск, поражены сухогрузы, паром, патрульный катер, плавучий док для необитаемых подводных аппаратов, коллекторное судно проекта 416 „Шостка“. Ночь на 13-е — снова Черноморск. 14 июля — порт Южный, семь резервуаров с ГСМ, сухогруз под разгрузкой, танкер на переходе Черноморск — Одесса, еще пять сухогрузов, логистический центр „МигТранс“, 12 бензовозов и грузовиков. Ночь на 15-е — Одесса, Черноморск, Днепро-Бугский, четыре судна и цеха сборки БПЛА. Сегодняшняя ночь — снова Одесса и Черноморск», — перечислил Коц.

Смысл системного удара — обвал всей морской логистики ВСУ на юге, считает он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский — это узел разгрузки западного военного импорта, приема ГСМ и, как выясняется по этой неделе, площадки узловой сборки ударных беспилотников», — отметил военкор.

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