Российские войска нанесли ночной удар по портам Украины с грузами для ВСУ

Российские войска нанесли ночной удар по портам Украины с грузами для ВСУ

Вооруженные силы России в ночь с 16 на 17 июля продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, атаке подверглись порты Одесса и Черноморск.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, — говорится в сообщении.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами. В Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в разгрузке, хранении военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в порту Черноморск был уничтожен пожарный катер.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили сухогруз на переходе в порт Черноморск под Одессой, когда тот доставлял грузы для украинской армии. По данным Минобороны, также в районе острова Змеиный был уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.