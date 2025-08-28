День знаний — 2025
28 августа 2025 в 20:55

Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»

Бригадир ореховско-медведковской ОПГ Александр Шарапов отправился на СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бригадир орехово-медведковской ОПГ Александр Шарапов, отбывавший 15 лет за серию убийств и других тяжких преступлений, отправился на СВО, сообщил брат лидера «медведковских» Виктор Гусятинский. По его словам, Шарапов находится в зоне боевых действий с февраля и «кует победу в окопах», передает Telegram-канал Baza.

Шарапов был одним из участников убийства киллера Александра Солоника (Саша Македонский) и его подруги Светланы Котовой в Греции в 1997 году. По данным следствия, он вместе с соратниками заманил Солоника в отель, где жертву задушили шнуром.

Преступник скрывался с 2001 года, используя чужие документы. Его задержали во Владимирской области в 2017 году. В 2020 году суд признал Шарапова виновным в пяти убийствах, совершенных в 1990-х и начале 2000-х годов, и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Ранее экс-руководитель управления спорта Воронежа Максим Шляхта заключил контракт с Минобороны и отправился проходить службу в рядах ВДВ в Рязани. При этом в июле чиновник заявлял о намерении отправиться в зону СВО, сославшись на военную семейную традицию. Подробности изменения места его службы не уточняются.

