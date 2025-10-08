Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 05:44

Еще два российских аэропорта закрывали для полета самолетов

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ставрополя не принимали воздушные суда

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Нижнего Новгорода Стригино и Ставрополя Шпаковское введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данное решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Других подробностей он не озвучил. Ограничения носят временный характер. Позже стало известно, что в Ставрополе запрет сняли. Информация об отмене мер в Нижнем Новгороде пока не озвучивалась. Ситуация находится на контроле Росавиации.

До этого аналогичные меры вводили в аэропорту Тамбова и Волгограда. Через несколько часов ограничения были отменены.

Ранее в Росавиации сообщили, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске. В ходе расследования были изучены и изъяты документы, касающиеся организации летной работы, подготовки экипажа и технического обслуживания воздушного судна.

