Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 02:24

Посол рассказал, что случилось с ПВО Венесуэлы во время атаки США

Посол РФ: у станций ПВО в Венесуэле были проблемы со связью при атаке США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Станции дальнего обнаружения ПВО в Венесуэле во время атаки США испытывали проблемы со связью, заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, они, «по сути, оказались отрезанными от центров принятия решений».

И, по большому счету, действительно много было личного состава в отпусках, поэтому все это не сработало. Плюс, конечно, не исключена версия конспирации, различные сценарии, когда не были своевременно отданы приказы. Этого исключать, конечно, нельзя, — констатировал дипломат.

Посол добавил, что Венесуэла не сдалась американцам, но она трезво оценивает свои возможности. Атака США наглядно продемонстрировала, что Венесуэле не остается ничего, кроме дипломатии, пояснил он.

Ранее стало известно, что стремление Трампа взять под контроль венесуэльскую нефть может привести к серьезным проблемам и финансовым потерям для его страны. Отмечается, что месторождения содержат сложную для добычи «мусорную» нефть, а инфраструктура разрушена.

Также выяснилось, что США до военной операции в Венесуэле предлагали ее президенту Николасу Мадуро улететь «в любую точку мира». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уточнил, что политик не обращался к Анкаре с просьбой принять его в стране.

Венесуэла
США
ПВО
послы
