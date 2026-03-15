15 марта 2026 в 11:39

На Западе указали на тупик в переговорах по Украине

FT: в переговорах по Украине наступила пауза из-за позиции США

Дэниел Дрисколл, Джаред Кушнер, Стивен Уиткофф, Иньяцио Кассис, Габриэль Люхингер Дэниел Дрисколл, Джаред Кушнер, Стивен Уиткофф, Иньяцио Кассис, Габриэль Люхингер Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик, заявили чиновники и дипломаты в беседе с Financal Times. По их мнению, президент страны Дональд Трамп теряет интерес к этим переговорам из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Один из источников прямо заявил, что переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве США «действительно находились в опасной зоне». Издание также приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о том, что в переговорах действительно наступила пауза: «у американцев другие приоритеты и это понятно».

Ранее Песков заявил, что Москва все еще рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако, по его словам, пока нет точной информации о месте и времени следующего раунда.

Он также говорил, что Россия продолжает проведение специальной военной операции, но при этом сохраняет открытость для поиска путей мирного урегулирования на Украине. По словам Пескова, Киев последовательно препятствует мирному процессу.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
