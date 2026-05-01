01 мая 2026 в 17:49

Четверо детей погибли в ДТП под Екатеринбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Под Екатеринбургом произошла масштабная автокатастрофа, жертвами которой стали четверо несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ. Трагедия случилась, когда водитель автомобиля Renault, двигавшийся в сторону Верхней Пышмы, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Иномарка столкнулась с Toyota, после чего французскую иномарку отбросило прямо под грузовик. От удара о большегруз легковушку отрикошетило в Opel, в результате чего машина с детьми мгновенно загорелась.

Из всех находившихся в салоне Renault выжила только 17-летняя девушка, которую в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу. Также медицинская помощь потребовалась паре из встречной Toyota, которую госпитализировали с травмами. Водители и пассажиры других транспортных средств, ставших участниками массовой аварии, по счастливой случайности не пострадали. Правоохранительные органы уже начали тщательную проверку по факту гибели детей и выясняют все детали случившегося.

Ранее в подмосковных Люберцах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое подростков. Скутер, на котором передвигались дети, столкнулся с автомобилем Citroen. Оба ребенка получили травмы различной степени тяжести.

