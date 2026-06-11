Мэрия сохранила контракт с фирмой, чей автобус сбил людей в Екатеринбурге Мэрия Екатеринбурга опровергла слух о разрыве контракта с «Авто-ном» после ДТП

В администрации Екатеринбурга опровергли появившиеся в интернете сообщения о расторжении контракта на пассажирские перевозки с транспортной компанией после ДТП с автобусом в центре города, пишет ТАСС. В мэрии добавили, что муниципалитет обеспечивает пассажирские перевозки в полном объеме.

Решения о разрыве контракта на перевозку с ООО «Авто-ном» нет. Муниципалитет обеспечивает пассажирские перевозки в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция опубликовала кадры момента смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. На записи видно, что после столкновения с автомобилем Lifan Myway автобус потерял управление, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

До этого стало известно, что подозреваемый в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, устроился в компанию «Авто-Ном» 6 марта. Прежде иностранный гражданин, который приехал из Киргизии, работал в Санкт-Петербурге, где ему выписали шесть штрафов. Коллеги отзывались о нем положительно.