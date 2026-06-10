Момент наезда на толпу пешеходов в Екатеринбурге попал на видео

Госавтоинспекция опубликовала кадры момента смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. На записи видно, что после столкновения с автомобилем Lifan Myway автобус потерял управление, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Автоинспекторы продолжают работать на месте трагедии, — сказано в сообщении.

Ранее водитель автобуса, насмерть сбившего людей в центре Екатеринбурга, заявил, что потерял сознание во время движения. Он не исключает, что перепутал педали, поэтому и допустил наезд на пешеходов. Мужчина рассказал, что двигался на зеленый сигнал светофора и намеревался быстро проехать перекресток возле храма. Он допустил, что мог потерять сознание и перепутать педали. Также водитель утверждает, что не помнит некоторые моменты аварии.

Авария произошла в Ленинском районе на улице 8 Марта. Известно, что легковой автомобиль и автобус столкнулись на перекрестке. От удара водитель автобуса выехал на пешеходную зону, где шла толпа людей.