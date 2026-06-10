Стали известны детали ДТП с автобусом, наехавшим на людей в Екатеринбурге Сбивший людей в Екатеринбурге водитель мог потерять сознание и перепутать педали

Водитель автобуса, насмерть сбившего людей в центре Екатеринбурга, заявил, что потерял сознание во время движения, пишет Telegram-канал SHOT. Он не исключает, что перепутал педали, поэтому и допустил наезд на пешеходов.

Мужчина рассказал каналу, что двигался на зеленый сигнал светофора и намеревался быстро проехать перекресток возле храма. По его словам, затем у него помутнело в глазах. Он не исключает, что потерял сознание и по ошибке перепутал педали. Также мужчина отметил, что не помнит некоторых обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, в результате ДТП в центре Екатеринбурга погибли четыре человека, среди которых есть ребенок. Еще четыре человека получили травмы.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что поручил проверить всех местных перевозчиков после смерти четверых человек в Екатеринбурге. По его словам, необходимо уделить внимание прохождению техосмотра и медицинских осмотров водителей. Глава региона назвал произошедшее ужасной трагедией.