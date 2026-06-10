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10 июня 2026 в 20:37

«Ужасная трагедия»: Паслер поручил проверить перевозчиков после ДТП

Паслер поручил проверить перевозчиков после аварии в центре Екатеринбурга

Денис Паслер Денис Паслер Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в мессенджере МАКС, что поручил проверить всех местных перевозчиков после дорожно-транспортного происшествия в центре Екатеринбурга. В результате аварии четыре человека погибли и еще четыре пострадали.

Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам. Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств. <…> Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших, — уточнил Паслер.

ДТП с автобусом произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома № 17. По информации Паслера, автобус частного перевозчика столкнулся с легковой машиной, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

Ранее шестилетнего ребенка насмерть сбили во дворе на западе Москвы. Авария произошла на улице Староволынской. Приехавшие медики не смогли спасти малыша — от полученных травм он скончался. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.

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