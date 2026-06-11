В Екатеринбурге пройдет собрание для перевозчиков после смертельной аварии

В Екатеринбурге состоится экстренная встреча частных перевозчиков и ГАИ после смертельного ДТП у храма Большой Златоуст, сообщает ЕАН со ссылкой на источник. Представители компаний уже встретились в мэрии, им напомнили о необходимости соблюдения правил перевозок, ПДД и контроля за личным составом.

Запланировано, что на следующей неделе их всех вызовут в ГАИ. После этого будет разбор полетов уже в администрации города. Сами перевозчики в шоке, ситуация отвратительная, такого быть в принципе не должно, — сообщил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что личность ребенка, погибшего в страшном ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, в настоящий момент все еще не установлена. При этом личности всех взрослых жертв этой резонансной аварии сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить.