Грозовой фронт надвигается на Москву МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном дожде в Москве

Сильный кратковременный дождь с грозой накроет Москву в самые ближайшие часы, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по столице. Погодные условия в мегаполисе резко ухудшатся из-за прохождения грозового фронта.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа 11 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь и гроза, — уточнили в московском главке.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели призвали автомобилистов строго соблюдать правила безопасности и значительно снизить скорость движения на дорогах. Кроме того, водителям рекомендовали увеличить дистанцию до других машин, избегать резких обгонов, а пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее синоптики прогнозировали, что аномально жаркая погода с дневной температурой до +33 градусов сохранится в Московском регионе вплоть до субботы, 13 июня. Однако уже к концу недели жара начнет постепенно спадать, и столбики термометров в воскресенье и понедельник опустятся до более комфортных +19–24 градусов.

До этого специалист центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что аномально жаркой погоды, подобной той, что наблюдалась летом 2010 года, в ближайшее время не ожидается. Тем не менее в настоящее время отклонение температур в положительную сторону фиксируют практически по всей европейской части России.