Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 14:41

Грозовой фронт надвигается на Москву

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном дожде в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сильный кратковременный дождь с грозой накроет Москву в самые ближайшие часы, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по столице. Погодные условия в мегаполисе резко ухудшатся из-за прохождения грозового фронта.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа 11 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь и гроза, — уточнили в московском главке.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели призвали автомобилистов строго соблюдать правила безопасности и значительно снизить скорость движения на дорогах. Кроме того, водителям рекомендовали увеличить дистанцию до других машин, избегать резких обгонов, а пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее синоптики прогнозировали, что аномально жаркая погода с дневной температурой до +33 градусов сохранится в Московском регионе вплоть до субботы, 13 июня. Однако уже к концу недели жара начнет постепенно спадать, и столбики термометров в воскресенье и понедельник опустятся до более комфортных +19–24 градусов.

До этого специалист центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что аномально жаркой погоды, подобной той, что наблюдалась летом 2010 года, в ближайшее время не ожидается. Тем не менее в настоящее время отклонение температур в положительную сторону фиксируют практически по всей европейской части России.

Москва
погода
МЧС
грозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS
В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов
Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона
В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной
Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду
Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО
ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана
Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В Госдуме ответили, могут ли разблокировать Telegram в России
Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает
Появились новые подробности об ударе по Музею обороны Севастополя
Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича
Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда
СК предъявил обвинения мужчину, снявшему «ангар-могилу» в Петербурге
Кипр принял непростое решение по визовым центрам в России
Поиски Усольцевых: последние новости 11 июня, находка, экспертиза, реакция
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июня: где купить без талонов
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.