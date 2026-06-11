В Москве задержали мужчину, который приставал к мальчику в метро

В Москве задержали мужчину, который приставал к мальчику в метро

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика в вагоне метро, сообщил Telegram-канал регионального СК РФ. Следственным отделом Главного следственного управления СК России расследуется уголовное дело в отношении гражданина 1969 года рождения.

По данным следствия, не позднее 7 июня 2026 года фигурант, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Речной вокзал» к станции «Войковская», совершил в отношении ранее незнакомого 9-летнего мальчика иные действия сексуального характера, — уточнили в СК.

Ранее полицейские задержали приезжего блогера, который снимал провокационные видео в московском метро. Нарушитель был задержан в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. По предварительным данным, извращенец создавал фейковые аккаунты в Telegram, VK и различных сервисах знакомств для поиска потенциальных жертв.