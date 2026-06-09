Приезжий блогер задержан за провокационные видео в метро Москвы Снимавшего провокации в московском метро блогера задержали в аэропорту

Полицейские задержали приезжего блогера, который снимал провокационные видео в московском метро, сообщила в Telegram представитель МВД России Ирина Волк. Нарушитель был задержан в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию.

Мои коллеги в кратчайшие сроки установили личность приезжего, который публиковал провокационные ролики, снятые в московском метро, и задержали его в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию, — говорится в сообщении.

В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеоролики, на которых неизвестный мужчина в столичном метрополитене вел себя вызывающе по отношению к пассажирам и намеренно провоцировал конфликты. В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сам задержанный пояснил на допросе, что приехал в Москву для создания контента для своего блога.

У меня 1,3 млн подписчиков. Я снял ролик в метро с девушками. Это была постанова. <…> Я не знал, что такое здесь нельзя. Простите, пожалуйста, — рассказал задержанный.

Ранее российские блогеры обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.