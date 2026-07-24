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24 июля 2026 в 20:04

Появились кадры с места смертельного ДТП с подростками в Татарстане

В Татарстане возбудили дело после гибели шести подростков в ДТП

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Появились кадры с места смертельного ДТП в Зеленодольском районе Татарстана, в результате которого погибли шесть человек. На опубликованных в Сети видео видно, как пожарные тушат загоревшийся автомобиль. По предварительным данным, жертвами аварии стали подростки в возрасте 15–16 лет. Машина с молодыми людьми врезалась в дерево и загорелась.

Выжить удалось только одному пассажиру — 15-летнему школьнику. Сейчас он находится в больнице с ожогами около 30% тела. Подросток остается в сознании, однако из-за шока пока не смог рассказать, кто находился за рулем автомобиля.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Прокуратура Татарстана организовала проверку, а на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее в селе Янтиково Чувашской Республики столкнулись Hyundai Solaris и питбайк, в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних. По предварительным данным, 16-летний водитель мотосредства и его 17-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

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