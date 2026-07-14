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14 июля 2026 в 15:03

Массовая авария сковала движение на Садовом кольце

Массовое ДТП с тремя машинами парализовало Садовое кольцо в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Массовая авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне Садового кольца в районе поворота на 2-й Смоленский переулок в Москве, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». На место прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

Из-за аварии движение на участке было серьезно затруднено: длина затора достигала около 2,4 километра. Для проезда были открыты четыре из шести полос, движение ограничивали по левому и среднему рядам. Вскоре движение на участке было восстановлено.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что количество ДТП с участием пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, в Москве снизилось на 31% по итогам первого полугодия 2026 года. Часть таких нарушений по-прежнему происходит даже при наличии расположенных поблизости оборудованных пешеходных переходов.

Между тем стало известно, что трамвай загорелся в районе Сокольники на Русаковской улице в Москве. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно открытое горение и густой черный дым, поднявшийся над вагоном.

Москва
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Садовое кольцо
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