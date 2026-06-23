Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 09:34

Жителей Москвы предупредили о временных перекрытиях в центре города

Движение транспорта ограничат в Москве 26 и 27 июня ради электрофестиваля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы 26 и 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Так, 26 июня с 00:01 до 08:00 мск не получится проехать по крайней правой полосе на участке проезда Девичьего Поля при движении в сторону улицы Зубовской.

При этом основные перекрытия запланированы на субботу, 27 июня. С 07:00 до 18:00 мск будет закрыто движение на участках Зубовской улицы, Большой Пироговской улицы, проезда Девичьего Поля, Новоконюшенного и Дашкова переулков. С 11:50 мск движение на внешней стороне Садового кольца будут ограничивать и открывать по мере прохождения автоколонны.

Помимо всего прочего, возможны затруднения при подъезде к объектам городской инфраструктуры, расположенным вдоль Садового кольца, включая торговые центры, театры, больницы, а также Курский и Павелецкий вокзалы. Водителей призвали заранее планировать маршруты.

Ранее в Москве полностью закрывали Садовое кольцо из-за велогонки и велофестиваля. Ограничения действовали 24 мая с 07:00 мск до 18:30 мск. Дорога была перекрыта в обоих направлениях.

Москва
Садовое кольцо
фестивали
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке продолжает расти
Госдума рекомендовала принять законопроект о модернизации «Почты России»
Иран раскрыл планы МАГАТЭ по ядерным объектам
Украинский агент поплатился за шпионаж в Херсонской области
Synergy Woman Forum 2026 объединит более 500 участниц в Москве
Ушаков раскрыл, чем чреваты попытки пересмотреть общую историю
Удары по Украине сегодня, 23 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США назвали Польшу гарантом выживания Украины после угроз Зеленского
Жителям Иркутска ответили на жалобу о массовом сносе детских площадок
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток
Диджей Берат Мерт Демир отправится в тур по России
Российские пользователи массово пожаловались на сбой в работе Twitch
Эколог ответил, чем подкармливать клубнику в июне
Кабмин Литвы уходит в отставку
Змей стали чаще замечать на пляжах Черного и Каспийского морей
Ушаков напомнил о предложении России по иранскому урану
Россияне массово заболевают лихорадкой денге на популярном курорте
Масштабное отключение света произошло в нескольких городах Крыма
Адвокат ответила, кому в России положена бесплатная экстренная медпомощь
Россия выяснила, кто приказал атаковать автобус с детьми в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.