Жителей Москвы предупредили о временных перекрытиях в центре города Движение транспорта ограничат в Москве 26 и 27 июня ради электрофестиваля

Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы 26 и 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Так, 26 июня с 00:01 до 08:00 мск не получится проехать по крайней правой полосе на участке проезда Девичьего Поля при движении в сторону улицы Зубовской.

При этом основные перекрытия запланированы на субботу, 27 июня. С 07:00 до 18:00 мск будет закрыто движение на участках Зубовской улицы, Большой Пироговской улицы, проезда Девичьего Поля, Новоконюшенного и Дашкова переулков. С 11:50 мск движение на внешней стороне Садового кольца будут ограничивать и открывать по мере прохождения автоколонны.

Помимо всего прочего, возможны затруднения при подъезде к объектам городской инфраструктуры, расположенным вдоль Садового кольца, включая торговые центры, театры, больницы, а также Курский и Павелецкий вокзалы. Водителей призвали заранее планировать маршруты.

Ранее в Москве полностью закрывали Садовое кольцо из-за велогонки и велофестиваля. Ограничения действовали 24 мая с 07:00 мск до 18:30 мск. Дорога была перекрыта в обоих направлениях.