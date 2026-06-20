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20 июня 2026 в 16:03

Автомобили с людьми превратились в груду металла на Садовом кольце

Серьезное ДТП произошло в Москве на Садовом кольце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Октябрьском тоннеле на Садовом кольце на юге Москвы произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». Очевидцы отметили, что машины получили серьезные повреждения.

Так, авто отбросило на проезжую часть. У них смяты кузова, разбиты капотами, бампера и стекла. Обломки деталей разлетелись по всей ширине дороги.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной. В результате аварии погиб один человек, еще девять получили травмы. ДТП произошло на 20-м километре автодороги Изобильный — Ставрополь. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Кроме того, региональное управление МЧС России сообщило, что на выезде из Санкт-Петербурга автобус с 40 детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Авария произошла на 30-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе. Никто из несовершеннолетних не пострадал.

Также пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что на трассе грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи. Жертвами аварии стали три человека, включая двух медиков. Водитель спецтранспорта получил тяжелые травмы.

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Садовое кольцо
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