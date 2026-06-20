Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе под Ставрополем

Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе под Ставрополем Один человек погиб при столкновении фуры с легковушкой в Ставропольском крае

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Ставропольском крае, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, в результате погиб один человек. Кроме того, девять человек получили ранения.

Как уточнил канал, ДТП случилось на 20-м километре автодороги Изобильный — Ставрополь. Всех пострадавших доставили в больницы.

Ранее на трассе в Городищенском районе Волгоградской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель одной из машин — КамАЗа. Грузовик опрокинулся и вспыхнул.

До этого более 10 человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью» и легковым автомобилем в Гагаринском районе Саратова. По данным областной службы спасения, инцидент произошел в 07:58 по местному времени (06:58 мск).

15 июня в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota Land Cruiser сбил первоклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Сахарный Дол». Пострадавший в результате аварии мальчик был экстренно госпитализирован, ему оказали всю необходимую помощь.