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16 июня 2026 в 18:53

КамАЗ опрокинулся и вспыхнул после ДТП под Волгоградом

Два грузовика столкнулись на трассе в Волгоградской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На трассе в Городищенском районе Волгоградской области во вторник, 16 июня, столкнулись два грузовых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель одной из машин – КамАЗа, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. Грузовик опрокинулся и вспыхнул.

Водитель автомашины КамАЗ не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля и столкнулся с ним. От удара КамАЗ съехал на обочину, где опрокинулся и загорелся. Пострадал сам водитель КамАЗа, — рассказал представитель ведомства.

Виновником произошедшего признан водитель КамАЗа.

Ранее украинские военные атаковали с помощью беспилотника гражданский грузовик в Новоайдаре. В результате обстрела ранение получил один человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что подобные удары не имеют военного смысла и являются целенаправленным террором.

Накануне, 15 июня, в Тюменской области на 101-м км трассы «Иртыш» столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще 11 получили травмы.

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