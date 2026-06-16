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16 июня 2026 в 11:26

Россиянин пострадал при атаке ВСУ на грузовик

Один человек пострадал при атаке ВСУ с помощью БПЛА на грузовой автомобиль в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек пострадал при атаке ВСУ с помощью БПЛА на грузовой автомобиль, сообщил в мессенджере МАКС глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских ударов.

Еще один удар пришелся в Новоайдаре по гражданскому грузовому автомобилю. Ранение получил один человек. Такие атаки — это целенаправленный террор, который не имеет никакого военного смысла. Это единственное, что враг может делать на фоне неудач на фронте, — сказано в сообщении.

Ранее Пасечник сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей.

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