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15 июня 2026 в 18:05

Внедорожник сбил ребенка на глазах у оформлявших ДТП полицейских

Внедорожник сбил первоклассника на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Нижнем Новгороде автомобиль Toyota Land Cruiser сбил первоклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Сахарный Дол».

По свидетельствам очевидцев, прямо на месте происшествия в этот момент находились сотрудники полиции, которые оформляли протокол на другого нарушителя правил дорожного движения. Пострадавший в результате аварии мальчик был экстренно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице.

Ранее во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин. Инцидент случился в Снеговой Пади возле школы № 83. По предварительной информации, за рулем Toyota Land Cruiser Prado был школьник — он украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями.

До этого Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором мужчина на электроскутере сбил четырехлетнюю девочку на Стартовой улице. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

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