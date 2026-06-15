Внедорожник сбил ребенка на глазах у оформлявших ДТП полицейских Внедорожник сбил первоклассника на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде автомобиль Toyota Land Cruiser сбил первоклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Сахарный Дол».

По свидетельствам очевидцев, прямо на месте происшествия в этот момент находились сотрудники полиции, которые оформляли протокол на другого нарушителя правил дорожного движения. Пострадавший в результате аварии мальчик был экстренно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице.

Ранее во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин. Инцидент случился в Снеговой Пади возле школы № 83. По предварительной информации, за рулем Toyota Land Cruiser Prado был школьник — он украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями.

До этого Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором мужчина на электроскутере сбил четырехлетнюю девочку на Стартовой улице. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.