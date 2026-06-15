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15 июня 2026 в 13:44

Водитель электроскутера без прав сбил четырехлетнюю девочку в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором мужчина на электроскутере сбил четырехлетнюю девочку на Стартовой улице. В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

По предварительным данным, на ул. Стартовая 42-летний мужчина, двигаясь на средстве индивидуальной мобильности мощностью более 1500 Вт и не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на малолетнего ребенка, — сказано в сообщении.

Пострадавшая девочка 2022 года рождения находилась на улице в сопровождении матери. Ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Прокуратура Северо-Восточного административного округа держит на контроле установление всех обстоятельств этой аварии.

Ранее сотрудники ГАИ Магнитогорска установили и задержали водителя, который скрылся с места аварии после наезда на трех пешеходов. В отношении нарушителя возбуждено три административных дела.

Прежде стало известно, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск под Одинцово увеличилось до трех человек. Прокуратура Московской области проинформировала, что два человека скончались на месте аварии до приезда медиков, еще один умер в машине скорой помощи.

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