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15 июня 2026 в 11:30

Сбившего нескольких человек водителя задержали в Магнитогорске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска установили и задержали водителя, который скрылся с места аварии после наезда на трех пешеходов, сообщили в главном управлении МВД по региону в МАКСе. В отношении нарушителя возбуждено три административных дела.

ДТП произошло 13 июня у дома № 50 по улице имени Газеты Правда. Водитель 1984 года рождения на автомобиле Daewoo Nexia двигался задним ходом с территории парковки и совершил наезд на трех человек, находившихся на тротуаре, после чего покинул место происшествия.

В результате аварии пострадали пешеходы в возрасте 18, 19 и 35 лет. Двое мужчин (18 и 35 лет) госпитализированы, а 19-летнему молодому человеку после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя составлены протоколы по частям 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и за невыполнение запрета на употребление алкоголя после аварии. По факту причинения вреда здоровью возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Для оценки тяжести травм потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее стало известно, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск под Одинцово увеличилось до трех человек. Прокуратура Московской области проинформировала, что два человека скончались на месте аварии до приезда медиков, еще один умер в машине скорой помощи.

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