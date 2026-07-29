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29 июля 2026 в 09:26

Раскрыто количество жертв в Белгородской области от атак ВСУ за сутки

В Белгородской области за сутки погибли четыре человека от атак ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Белгородской области за минувшие сутки жертвами атак Вооруженных сил Украины стали четыре человека, еще 46 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале. Все погибшие — мирные жители, инциденты произошли в Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах.

В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. <...> В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек, — следует из сообщения.

По словам Шуваева, раненые зафиксированы в тех же муниципалитетах, а также в Белгороде. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь. Он также добавил, что при необходимости пациентов будут переводить в федеральные клиники.

Ранее сообщалось, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства получил смертельные ранения и скончался до прибытия медицинских служб.

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