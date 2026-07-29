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29 июля 2026 в 09:39

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 21

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области выросло до 21, из них 15 госпитализированы, сообщил в Telegram оперштаб региона. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

В Шебекино при атаке беспилотника на рейсовый автобус количество пострадавших увеличилось до 21 человека, 15 из них госпитализированы. По оценке медиков, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии. Автобус поврежден, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинская армия ударила по рейсовому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области. Врио региона Александр Шуваев изначально сообщал о 19 пострадавших. Большая часть получила травмы среднего уха. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах будут привлечены к ответственности. Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по статье о терактах, добавила она. В МИД РФ также выразили осуждение произошедшего и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

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