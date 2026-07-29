Охотник оценил последствия разрешения на использование мощной пневматики

Разрешение на использование мощной пневматики оживит сферу охоты, заявил «Парламентской газете» председатель правления АНО «Жизнь-охота» охотник с 35-летним стажем Сергей Бешенцев. Он отметил, что, если проект приказа примут, охотникам станут доступны модели с дульной энергией до 500–800 джоулей и выше.

Следует отметить, что охота с пневматическим оружием не является массовым и повсеместно востребованным сегментом. Это достаточно нишевая история, как, скажем, охота с луком и арбалетом. Тем не менее такие нововведения, безусловно, приведут к некоторому оживлению как сообщества, так и рынка, — заявил Бешенцев.

Охотник подчеркнул, что использование пневматики такой мощности позволит выслеживать более крупную добычу. По его словам, отечественные компании уже производят пневматику с дульной энергией свыше 25 джоулей, но не могут реализовать ее в России из-за ограничений.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 1 августа разрешат отстрел бурых медведей. Отмечается, что общая квота не превышает семи особей для всех охотников.