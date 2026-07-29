Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 10:42

Неизвестный открыл огонь по предпринимателю в подъезде

Директор фирмы по разработке беспилотников пострадал при стрельбе в Туле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Туле возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя, сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева. Пострадавший был госпитализирован.

По данным следствия, вечером 29 июля неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по тульскому бизнесмену. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавшим оказался директор компании, занимающейся разработкой беспилотников. По их данным, около часа ночи предприниматель вернулся домой после работы, а после того как открыл дверь квартиры, его жена услышала предположительно три выстрела. Нападавшего она не видела.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону. Преступное намерение планировалось реализовать по прямому заданию украинских спецслужб.

Регионы
Тульская область
покушения
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агрессивный коршун внезапно напал на жителя Кемерово
В России выявили неэффективность украинской ПВО
Мошенники добрались до таксистов
Склад Wildberries в российском городе остановил поставки
«Все должны их спасать»: Милонов о восхождениях альпинистов на Эльбрус
Удары по Украине сегодня, 29 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дурова не обнаружили в базе Интерпола
Психолог раскрыла, чем опасен частый просмотр объявлений о продаже квартир
В Госдуме объяснили, в чем главная ошибка Дурова
Новый российский регион накрыли отключения света
Ветеран ФСБ ответил, почему Дурову не стоит надеяться на помощь Запада
Ребенок пострадал от удара дрона в Белгороде
Раскрыта возможая мера наказания убийцы мальчика Паши из Ленобласти
Подросток утонул, пока пытался переплыть озеро на перегонки
Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Спасатели нашли тело мальчика, которого вместе с отцом смыло в море
Неизвестный открыл огонь по предпринимателю в подъезде
«Много лет стремились»: Мишустин рассказал о важном тренде в экономике РФ
«Кавказская община» объявила вендетту осетинке
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.