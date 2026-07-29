Неизвестный открыл огонь по предпринимателю в подъезде Директор фирмы по разработке беспилотников пострадал при стрельбе в Туле

В Туле возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя, сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева. Пострадавший был госпитализирован.

По данным следствия, вечером 29 июля неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по тульскому бизнесмену. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавшим оказался директор компании, занимающейся разработкой беспилотников. По их данным, около часа ночи предприниматель вернулся домой после работы, а после того как открыл дверь квартиры, его жена услышала предположительно три выстрела. Нападавшего она не видела.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону. Преступное намерение планировалось реализовать по прямому заданию украинских спецслужб.