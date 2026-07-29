Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 10:28

Близкие умершего агрария из Екатеринбурга согласились на эксгумацию тела

Тело умершего после драки ученого из Екатеринбурга Зезина могут эксгумировать

Никита Зезин в представлении ИИ Никита Зезин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, скончавшегося спустя неделю после нападения, могут эксгумировать для проведения экспертизы, пишет RT со ссылкой на источник. Она должна установить, связаны ли полученные 13 июля побои с инфарктом, произошедшим 22 июля.

По словам источника, близкие Зезина тяжело переживают его смерть и сейчас почти не общаются с окружающими. Несмотря на это, семья согласилась на эксгумацию тела, чтобы помочь расследованию.

Зезин и его заместитель Александр Шанин во время проверки опытных полей заметили детей на квадроциклах, которые повредили посевы. Они позвонили родителями и договорились доставить несовершеннолетних к институту, где их должны были забрать взрослые. Приехавшие к учреждению люди начали вести себя агрессивно. Один из мужчин ударил Зезина по лицу, а затем начал бить его по голове. После падения ученого продолжили пинать ногами и угрожать ему.

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что личности всех участников избиения установлены. До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что напавшим на Зезина грозит до 15 лет лишения свободы.

Общество
Екатеринбург
эксгумация
инфаркт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как повышение НДС отразилось на российском бюджете
Захарова назвала адовым лицемерием фестиваль Вайкуле в Юрмале
Россиянам рассказали, какая сумма подойдет для начала инвестиций
Агрессивный коршун внезапно напал на жителя Кемерово
В России выявили неэффективность украинской ПВО
Мошенники добрались до таксистов
Склад Wildberries в российском городе остановил поставки
«Все должны их спасать»: Милонов о восхождениях альпинистов на Эльбрус
Удары по Украине сегодня, 29 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дурова не обнаружили в базе Интерпола
Психолог раскрыла, чем опасен частый просмотр объявлений о продаже квартир
В Госдуме объяснили, в чем главная ошибка Дурова
Новый российский регион накрыли отключения света
Ветеран ФСБ ответил, почему Дурову не стоит надеяться на помощь Запада
Ребенок пострадал от удара дрона в Белгороде
Раскрыто, какое наказание грозит убийце мальчика Паши из Ленобласти
Подросток утонул, пока пытался переплыть озеро на перегонки
Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Спасатели нашли тело мальчика, которого вместе с отцом смыло в море
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.