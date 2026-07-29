Близкие умершего агрария из Екатеринбурга согласились на эксгумацию тела Тело умершего после драки ученого из Екатеринбурга Зезина могут эксгумировать

Тело директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, скончавшегося спустя неделю после нападения, могут эксгумировать для проведения экспертизы, пишет RT со ссылкой на источник. Она должна установить, связаны ли полученные 13 июля побои с инфарктом, произошедшим 22 июля.

По словам источника, близкие Зезина тяжело переживают его смерть и сейчас почти не общаются с окружающими. Несмотря на это, семья согласилась на эксгумацию тела, чтобы помочь расследованию.

Зезин и его заместитель Александр Шанин во время проверки опытных полей заметили детей на квадроциклах, которые повредили посевы. Они позвонили родителями и договорились доставить несовершеннолетних к институту, где их должны были забрать взрослые. Приехавшие к учреждению люди начали вести себя агрессивно. Один из мужчин ударил Зезина по лицу, а затем начал бить его по голове. После падения ученого продолжили пинать ногами и угрожать ему.

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что личности всех участников избиения установлены. До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что напавшим на Зезина грозит до 15 лет лишения свободы.