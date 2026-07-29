Россия увеличила импорт форели из Грузии до исторического максимума Импорт грузинской форели в Россию вырос до рекордных 125 млн рублей

Россия в июне нарастила импорт замороженной форели из Грузии до рекордных $1,6 млн (более 125,9 млн рублей), подсчитали аналитики РИА Новости на основе данных грузинской статслужбы. Это в девять раз превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года, когда объем закупок составлял $184 тыс. (14,4 млн рублей).

Как отмечается в публикации, поставки достигли исторического максимума за весь период наблюдений — грузинская таможенная служба ведет такую статистику с 2009 года. Причины резкого роста импорта не уточняются.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года Грузия поставила в Россию рекордные 50,3 тонны водки. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Россия заняла третью строчку в рейтинге крупнейших импортеров грузинской водки. Параллельно Грузия существенно нарастила импорт российской водки: за первое полугодие он составил 997,3 тонны — наивысший показатель с 2011 года.

До этого стало известно, что импорт товаров из России в Финляндию за первые четыре месяца 2026 года составил €285 млн (25,4 млрд рублей). Основную долю стоимости заняли никель и сопутствующие материалы.