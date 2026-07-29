СКР объединил 15 дел о терактах завербованных в «Дайвинчике» подростков

СКР объединил 15 дел о терактах завербованных в «Дайвинчике» подростков

Следственный комитет России объединил 15 дел о терактах в Санкт-Петербурге, совершенных завербованными украинскими спецслужбами в сервисе «Дайвинчик/Leo» подростками, заявила в Telegram-канале представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, следствие устанавливает личности конкретных людей, которые вербовали несовершеннолетних

В одно производство соединено 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025-го по май 2026 года по фактам совершения несовершеннолетними <...> терактов путем поджогов автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок, — отметила Петренко.

Ранее ФСБ призвала граждан, вовлеченных в подготовку терактов по указанию украинских кураторов, добровольно отказаться от преступных замыслов, чтобы избежать уголовной ответственности. В ведомстве напомнили, что, согласно статье 31 УК РФ, добровольный и окончательный отказ от доведения преступления до конца исключает наказание.

До этого стало известно, что с июля 2025 года в 16 регионах России были задержаны 46 молодых пользователей Telegram-сервиса «Дайвинчик». ФСБ зафиксировала многочисленные факты использования Украиной чат-бота для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.