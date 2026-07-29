В Сети появилось видео с завербованными через «Дайвинчик» россиянами ФСБ показала кадры допроса россиян, завербованных СБУ через «Дайвинчик»

В Сети появились видео с признательными показаниями молодых людей, втянутых в совершение преступлений украинскими спецслужбами, кадрами оперативной съемки поделился ТАСС. На записи один из фигурантов рассказывает, что его завербовали после знакомства с девушками в популярном чат-боте «Дайвинчик/Leo» в Telegram.

Я скинул ей координаты госпиталя военного. Она сказала, что хочет приехать к дяде, который с СВО вернулся. А потом она начинает смеяться, присылает кружок, а вместо нее там сидит украинец, мужик, в бронежилете и в маске. И говорит: «Либо ты работаешь на нас, либо по этому госпиталю [ракета прилетит]», — сказал один из задержанных.

Задержанные подробно рассказали о совершении поджогов автозаправочных станций по указанию анонимных кураторов. Все фигуранты полностью признали свою вину и дали исчерпывающие показания следствию.

Ранее Следственный комитет России объединил в одно 15 дел о терактах в Санкт-Петербурге, совершенных подростками, завербованными украинскими спецслужбами на сервисе «Дайвинчик/Leo». Представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что сейчас следствие устанавливает личности конкретных людей, которые вербовали несовершеннолетних.