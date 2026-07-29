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29 июля 2026 в 09:55

«Надо взять канистру»: жителя Москвы принуждали поджечь «проукраинскую» АЗС

ФСБ: москвича принуждали поджечь «проукраинскую» АЗС под угрозой госизмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Житель Москвы рассказал, как в сервисе «Дайвинчик / Leo» с ним связались якобы сотрудники правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Под угрозой госизмены «силовики» принуждали мужчину поджечь «проукраинскую» АЗС.

Связались со мной в Telegram МВД, ФСБ и так далее. Сказали, что я подозреваюсь в <...> террористическом акте и сяду за госизмену. <...> Мне надо было взять канистру, бензин, поджечь заправку. Якобы она проукраинская, — отметил задержанный.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объединил в одно 15 дел о терактах в Санкт-Петербурге, совершенных подростками, завербованными украинскими спецслужбами в «Дайвинчик». Следствие устанавливает личности конкретных людей, которые вербовали детей.

До этого ФСБ призвала граждан, вовлеченных в подготовку терактов по указанию Киева, добровольно отказаться от преступных замыслов. Согласно статье 31 УК РФ, добровольный и окончательный отказ от доведения преступления до конца исключает наказание, уточнили в ведомстве.

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Москва
ФСБ
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