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29 июля 2026 в 10:47

Спасатели нашли тело мальчика, которого вместе с отцом смыло в море

В Сочи нашли тело 14-летнего подростка, которого унесло течением в Черное море

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка» поселка Лазаревское Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале МКУ «Служба спасения Сочи». Это произошло на третий день поисковых работ.

27 июля туристы из Саранска — сын и отец — пытались перейти русло реки Псезуапсе в районе пляжа «Багратион» и были унесены сильным течением в Черное море. Отца нашли почти сразу и пытались реанимировать, но прибывшие на место врачи констатировали смерть. 14-летнего сына искали двое суток.

Ежедневно в поисковых работах были задействованы 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Часть поисковых групп проводила обследование акватории по суше, часть — по морю с использованием катеров, — уточнили в службе спасения.

Ранее в Гореловском озере в Санкт-Петербурге утонул 16-летний подросток. По предварительной информации, трагедия произошла после прыжка юноши с сапборда. По словам очевидцев, он нырнул примерно в 10 метрах от берега и больше не появился на поверхности.

До этого в Башкирии на озере Ольховое 19-летний юноша утонул при попытке доплыть до берега на надувном матрасе. Инцидент произошел неподалеку от села Михайловка. Тело погибшего извлекли примерно в 25 метрах от берега на глубине около трех метров.

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