Дети отравились в лагере в российском регионе Шесть детей заболели энтеровирусом в лагере под Новосибирском

В Новосибирской области из детского лагеря «Чкаловец» в Искитимском районе госпитализированы шесть детей с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция», сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России. В лагере пребывают 900 отдыхающих, и третья летняя смена для старшей дружины завершилась раньше срока.

В лагере отдыхают 900 человек. Из них шесть заболевших. Предварительно диагноз — энтеровирус. Мы продолжаем работу по выяснению обстоятельств случившегося, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины заболевания.

Ранее в Архангельской области возбудили уголовное дело из-за отравления в центре детского отдыха «Северный Артек». Следственный комитет отреагировал на сообщения о заболевании 13 детей и трех взрослых. Вспышка энтеровирусной инфекции стала причиной для проверки со стороны следственных органов. Дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.