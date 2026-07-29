Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 09:37

Дети отравились в лагере в российском регионе

Шесть детей заболели энтеровирусом в лагере под Новосибирском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирской области из детского лагеря «Чкаловец» в Искитимском районе госпитализированы шесть детей с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция», сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России. В лагере пребывают 900 отдыхающих, и третья летняя смена для старшей дружины завершилась раньше срока.

В лагере отдыхают 900 человек. Из них шесть заболевших. Предварительно диагноз — энтеровирус. Мы продолжаем работу по выяснению обстоятельств случившегося, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины заболевания.

Ранее в Архангельской области возбудили уголовное дело из-за отравления в центре детского отдыха «Северный Артек». Следственный комитет отреагировал на сообщения о заболевании 13 детей и трех взрослых. Вспышка энтеровирусной инфекции стала причиной для проверки со стороны следственных органов. Дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Регионы
Новосибирская область
детские лагеря
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России выявили неэффективность украинской ПВО
Мошенники добрались до таксистов
Склад Wildberries в российском городе остановил поставки
«Все должны их спасать»: Милонов о восхождениях альпинистов на Эльбрус
Удары по Украине сегодня, 29 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дурова не обнаружили в базе Интерпола
Психолог раскрыла, чем опасен частый просмотр объявлений о продаже квартир
В Госдуме объяснили, в чем главная ошибка Дурова
Новый российский регион накрыли отключения света
Ветеран ФСБ ответил, почему Дурову не стоит надеяться на помощь Запада
Ребенок пострадал от удара дрона в Белгороде
Раскрыта возможая мера наказания убийцы мальчика Паши из Ленобласти
Подросток утонул, пока пытался переплыть озеро на перегонки
Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Спасатели нашли тело мальчика, которого вместе с отцом смыло в море
Неизвестный открыл огонь по предпринимателю в подъезде
«Много лет стремились»: Мишустин рассказал о важном тренде в экономике РФ
«Кавказская община» объявила вендетту осетинке
Психолог объяснил, почему дети могут грубить
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.