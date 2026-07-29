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29 июля 2026 в 09:30

Спикер ЗакСо Бабушкина сообщила о рабочих квотах для участников СВО

Людмила Бабушкина Людмила Бабушкина Фото: Управление информационной политики ЗССО
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В Свердловской области введут квоту по приему на работу для участников специальной военной операции, сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Региональный парламент работает над законопроектом «О внесении изменения в закон Свердловской области „О занятости населения Свердловской области“».

Квоту предлагают установить работодателям с численностью сотрудников свыше 100 человек. Она затронет граждан, принимавших участие в СВО или выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. Квота устанавливается в размере 1% от среднесписочной численности. Законопроект планируют рассмотреть 4 августа во время заседания Законодательного собрания Свердловской области.

Возвращение участников специальной военной операции в повседневную жизнь — это важнейшая государственная и общественная задача. Одним из ключевых условий успешной ресоциализации участников СВО является создание возможностей для применения их профессиональных знаний, опыта и потенциала. Именно поэтому мы предлагаем закрепить на региональном уровне дополнительный механизм содействия трудоустройству ветеранов. При разработке закона мы обсуждали со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей нюансы, которые позволят предприятиям эти решения реализовывать. Рассчитываем, что закон станет действенным инструментом поддержки наших защитников. Вместе с тем в случае его вступления в силу будет организован мониторинг правоприменительной практики. Это позволит объективно оценить эффективность предлагаемых мер и при необходимости своевременно скорректировать законодательство с учетом реальной практики и потребностей участников специальной военной операции, — отметила Бабушкина.

Всего за время спецоперации депутаты региона приняли 37 законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Среди них освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры.

Ранее Бабушкина заявила о важности работы фонда «Защитники Отечества» в поддержку участников СВО и их близких. В Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, приуроченное к трехлетию фонда.

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