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29 июля 2026 в 09:32

Сестра сенатора Грэма решила не голосовать за антироссийские санкции

Сестра умершего сенатора Грэма отказалась голосовать по санкциям против России

Дарлин Грэм Дарлин Грэм Фото: Emily Alff/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма Дарлин не стала голосовать в сенате США по законопроекту о санкциях против России и Ирана, сообщает РИА Новости. Ранее законодателю были временно переданы полномочия по замещению вакантного кресла ее брата.

В ходе прошедшего заседания верхняя палата конгресса одобрила переход к дебатам по документу 86 голосами против 12. От участия в процедуре отказались лишь двое членов сената, включая Дарлин Грэм. Хотя назначение носит временный характер до осенних выборов, она уже приведена к присяге и обладала полным правом голоса. Тем не менее законодатель проигнорировала инициативу, которую ранее активно продвигал ее умерший родственник, известный своими русофобскими взглядами.

Официальные причины такого решения представительница Южной Каролины не озвучила. По информации источников, это может быть связано с продолжавшейся двухдневной траурной церемонией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к европейским ограничениям и сохраняет темпы экономического развития, несмотря на внешнее давление. По его словам, страна знает, как жить и развиваться в условиях санкционной политики.

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Линдси Грэм
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