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15 июня 2026 в 15:09

Подросток устроил массовую аварию, протаранив пять машин

Во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовую аварию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
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Во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в Снеговой Пади возле школы №83.

По предварительной информации, за рулем Toyota Land Cruiser Prado был школьник — он украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями. После совершенного компания предположительно скрылась с места аварии. Теперь нанесенный ребенком ущерб оценивается в несколько миллионов.

Ранее Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором мужчина на электроскутере сбил четырехлетнюю девочку на Стартовой улице. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

Также стало известно, что шесть из 19 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в подмосковном Одинцово находятся в тяжелом состоянии. В частности, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объяснил, что им оказывается всесторонняя помощь. Также уточнялось, что при столкновении грузовика с маршрутным такси погибли два человека.

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