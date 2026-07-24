Автопогрузчик насмерть задавил работника коммунальной службы в Татарстане

На полигоне ТБО в Буинском районе Татарстана автопогрузчик насмерть задавил 36-летнего работника коммунальных служб, сообщила в МАКСе прокуратура республики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Грузчик коммунального предприятия, который проводил проверку автопогрузчика перед вывозом мусора, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов, организована проверка соблюдения работодателем требований охраны труда.

Ранее в Иваново водитель «Газели» насмерть сбил 77-летнюю женщину на закрытой территории дома-интерната. По данным полиции, авария произошла около 08:10 на улице Благова. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. При движении задним ходом он совершил наезд на женщину 1948 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

До этого региональное управление Госавтоинспекции сообщило, что на 14-м километре автодороги Крапивное — Эссо на Камчатке произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота-Камри». Иномарка под управлением 37-летней женщины съехала с дороги и опрокинулась.