Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 16:44

Автопогрузчик насмерть задавил работника коммунальной службы в Татарстане

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На полигоне ТБО в Буинском районе Татарстана автопогрузчик насмерть задавил 36-летнего работника коммунальных служб, сообщила в МАКСе прокуратура республики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Грузчик коммунального предприятия, который проводил проверку автопогрузчика перед вывозом мусора, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов, организована проверка соблюдения работодателем требований охраны труда.

Ранее в Иваново водитель «Газели» насмерть сбил 77-летнюю женщину на закрытой территории дома-интерната. По данным полиции, авария произошла около 08:10 на улице Благова. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. При движении задним ходом он совершил наезд на женщину 1948 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

До этого региональное управление Госавтоинспекции сообщило, что на 14-м километре автодороги Крапивное — Эссо на Камчатке произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота-Камри». Иномарка под управлением 37-летней женщины съехала с дороги и опрокинулась.

Регионы
Татарстан
несчастные случаи
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
Российский детсад проверят после побега малышей
Набиуллина опровергла передачу сигналов через свою одежду
«Трогал, пока я спала»: пассажирка поезда обвинила попутчика в приставании
Неизвестные устроили пожар у Вечного огня в Новосибирской области
Минюст включил в реестр иноагентов Либертарианскую партию России
Российский город потрясла смерть мальчика после падения с влсьмого этажа
Друг семьи был педофилом: врач посадила своего растлителя спустя годы
Инфекция в ВСУ и новый виток «бусификации»: новости СВО к вечеру 24 июля
Почему долговечность информационных конструкций имеет значение для города
В Воронежской области после атаки БПЛА ввели режим ЧС
В РАН предположили, что за загадочная болезнь убивает солдат ВСУ
Ошибка в морге привела на похоронах в ужас жителей Алтайского края
Силовики обнаружили связи главкома ВСУ с Россией
МакSим госпитализировали после смерти отца: что известно, отношения в семье
Гастроэнтеролог перечислил продукты, полезные для печени
Автопогрузчик насмерть задавил работника коммунальной службы в Татарстане
Суд разбирается в правдивости истории о смытых в унитаз 4,5 млн рублей
«Буханка» несколько раз переехала бабушку в российском регионе
Онколог ответила, как часто нужно проходить профилактические осмотры
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.