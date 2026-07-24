Россия выразила обеспокоенность в связи с деградацией ситуации в Йемене

Россия выразила обеспокоенность в связи с деградацией ситуации в Йемене В МИД России прошла встреча дипломатов РФ, Саудовской Аравии и Йемена

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии Сами Мохаммед Ас-Садхана и посла Йемена Ахмеда Аль-Вахейши, сообщили на сайте дипведомства. Встречу назначили по их просьбе.

Участники переговоров выразили обеспокоенность возможной деградацией политическо-военной ситуации в Йемене. Она может произойти из-за эскалации в Персидском заливе и Красном море. Стороны также единогласно признали важность обеспечения свободы и безопасности судоходства к северу от государства на Аравийском полуострове.

Дипломаты обсудили наращивание международных усилий по налаживанию устойчивого межйеменского национального диалога. Он должен будет пройти под эгидой ООН.

Ранее Вооруженные силы Йемена атаковали взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Саны. Воздушная гавань находится под контролем движения «Ансар Аллах». Армия средневосточной страны ударила по объекту для предотвращения посадки иранского самолета. Минобороны Йемена заранее призвали граждан покинуть территорию аэропорта.