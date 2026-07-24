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24 июля 2026 в 18:04

У банды Паштета изъяли преступную казну на 30 млн рублей

Суд признал банду Паштета экстремистской и изъял более 30 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Банда вымогателей из Ивановской области, которую возглавлял криминальный авторитет Павел Шевененов по прозвищу Паштет (преступное сообщество признано экстремистским на территории России), лишилась преступной казны, сообщили в региональной прокуратуре. По решению суда преступное сообщество, действовавшее в 2023–2025 годах, признано экстремистским. Более 30 млн рублей со счетов обвиняемых уже обращены в доход государства.

Следствие установило, что 54-летний Шевененов руководил двумя группировками, которыми управляли Александр Наумов и Исмаил Дибаев. По версии правоохранителей, участники ОПГ придерживались криминальной идеологии, вымогали деньги у предпринимателей, а полученные средства тратили на покупку недвижимости и земельных участков

Кроме того, злоумышленников подозревают в покровительстве местным наркодилерам. В отношении Шевененова и других участников сообщества возбуждены сразу несколько уголовных дел.

Ранее в Кировской области вынесли приговор участникам преступной группы, похитившей более 16 млн рублей бюджетных средств при оформлении социальных контрактов. По данным следствия, с января 2023 года по апрель 2024 года четверо местных жителей оформляли фиктивные документы на 46 кировчан, чтобы те могли получить единовременные государственные выплаты по программе соцконтрактов.

Регионы
Ивановская область
ОПГ
экстремисты
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