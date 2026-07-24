У банды Паштета изъяли преступную казну на 30 млн рублей Суд признал банду Паштета экстремистской и изъял более 30 млн рублей

Банда вымогателей из Ивановской области, которую возглавлял криминальный авторитет Павел Шевененов по прозвищу Паштет (преступное сообщество признано экстремистским на территории России), лишилась преступной казны, сообщили в региональной прокуратуре. По решению суда преступное сообщество, действовавшее в 2023–2025 годах, признано экстремистским. Более 30 млн рублей со счетов обвиняемых уже обращены в доход государства.

Следствие установило, что 54-летний Шевененов руководил двумя группировками, которыми управляли Александр Наумов и Исмаил Дибаев. По версии правоохранителей, участники ОПГ придерживались криминальной идеологии, вымогали деньги у предпринимателей, а полученные средства тратили на покупку недвижимости и земельных участков

Кроме того, злоумышленников подозревают в покровительстве местным наркодилерам. В отношении Шевененова и других участников сообщества возбуждены сразу несколько уголовных дел.

Ранее в Кировской области вынесли приговор участникам преступной группы, похитившей более 16 млн рублей бюджетных средств при оформлении социальных контрактов. По данным следствия, с января 2023 года по апрель 2024 года четверо местных жителей оформляли фиктивные документы на 46 кировчан, чтобы те могли получить единовременные государственные выплаты по программе соцконтрактов.