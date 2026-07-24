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24 июля 2026 в 17:57

«Очень неверная оценка»: в Европе высказались об ударах дронами по России

Вучич назвал ошибкой ожидания Запада по атакам БПЛА на Россию

Александр Вучич Александр Вучич Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
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На Западе ошибочно считают, будто увеличение числа атак украинских беспилотников по территории России способно привести к прекращению специальной военной операции, заявил в интервью Die Weltwoche президент Сербии Александр Вучич. По его словам, это не приведет к прекращению конфликта.

Это неверная, очень неверная оценка Запада, — заявил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что оснований для прекращения взаимодействия Белграда с Киевом в настоящий момент нет. В интервью он подчеркнул, что Сербия намерена сохранять хорошие отношения со всеми сторонами.

До этого Вучич обращал внимание, что необходимо сохранить отказ Белграда от введения санкций против России. По его словам, Сербия должна продолжать поддерживать дружеские отношения с Москвой.

Также сообщалось, что Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита стран Юго-Восточной Европы в Киеве, которую сербские СМИ назвали антироссийской. В результате президент Сербии оказался единственным участником встречи, который не поддержал данный документ.

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