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24 июля 2026 в 18:17

Мендель остудила злорадство Зеленского

Мендель: Украина несет несравнимые потери от эскалации конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные хвастались атаками БПЛА по складам Wildberries до того, как Россия запустила ракеты по Киеву и Одессе, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в своем аккаунте в соцсети X. Она напомнила, что порты страны перестали работать. По ее мнению, потери Украины колоссальны и не идут ни в какое сравнение с потерями России.

С самого утра Зеленский и его тысячи приближенным хвастаются тем, что ракеты Зеленского попали в российский Wildberries и в какую-то нефтеперерабатывающую установку. Это была основная повестка, пока Россия не отправила ракеты в Киев. <...> Потери людей и финансов, которые Украина несет от этой эскалации, не сравнятся с российскими потерями, — заявила Мендель.

Ранее экс-спикер Зеленского раскритиковала президента за его тенденцию к авторитаризму. Она рассказала, что за закрытыми дверями лидер страны говорил о неготовности украинцев к демократии. Он также обманул своих граждан и весь мир, когда играл роль хорошего коммуникатора.

Европа
Украина
Юлия Мендель
Владимир Зеленский
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