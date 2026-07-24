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24 июля 2026 в 17:42

На Украине расширили зону обязательной эвакуации детей

«Страна.ua»: в Днепропетровской области эвакуируют детей еще из 10 сел

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Власти Днепропетровской области Украины расширили зону обязательной эвакуации детей еще на 10 населенных пунктов, сообщает издание «Страна.ua». По информации источников, в данную зону вошли села Богиновской общины Синельниковского района.

В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей еще на 10 сел Богиновской общины Синельниковского района, — говорится в публикации.

Ранее заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Устье сообщил, что российские военнослужащие эвакуируют мирное население из Константиновки в ДНР. По его словам, военнослужащие оказывают местным жителям всестороннюю помощь, в том числе обеспечивают их продуктами питания.

Между тем Киев и Киевская область подверглись мощному удару. По объектам ВСУ было выпущено около 10 баллистических ракет. Прилеты зафиксированы в районах Троещины, Березани и Василькова, а также в Черниговской области.

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Днепропетровская область
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