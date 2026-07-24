На Украине расширили зону обязательной эвакуации детей «Страна.ua»: в Днепропетровской области эвакуируют детей еще из 10 сел

Власти Днепропетровской области Украины расширили зону обязательной эвакуации детей еще на 10 населенных пунктов, сообщает издание «Страна.ua». По информации источников, в данную зону вошли села Богиновской общины Синельниковского района.

В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей еще на 10 сел Богиновской общины Синельниковского района, — говорится в публикации.

Ранее заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Устье сообщил, что российские военнослужащие эвакуируют мирное население из Константиновки в ДНР. По его словам, военнослужащие оказывают местным жителям всестороннюю помощь, в том числе обеспечивают их продуктами питания.

Между тем Киев и Киевская область подверглись мощному удару. По объектам ВСУ было выпущено около 10 баллистических ракет. Прилеты зафиксированы в районах Троещины, Березани и Василькова, а также в Черниговской области.