На Играх Содружества образовался острый дефицит презервативов

Дефицит презервативов образовался на Играх Содружества в Глазго, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Отмечается, что организаторы в 30 раз сократили запас резиновых изделий, из-за чего спортсмены разобрали их за пару часов.

Местные врачи заявили, что в стране в ближайшее время может произойти бум венерических заболеваний. Отмечается, что после последних Игр Содружества в Глазго, прошедших 12 лет назад, количество пациентов увеличилось ориентировочно на 30–40%. В качестве обследуемых были как спортсмены, так и болельщики. Специалисты настоятельно порекомендовали покупать средства защиты за собственные деньги в условиях возникшего дефицита.

Игры Содружества в Глазго продлятся до 2 августа. В соревнованиях принимают участие около 3 тыс. спортсменов из 74 стран мира. При этом на турнире не заявлены атлеты из России.

Ранее акушер-гинеколог Елена Близнюк заявила, что презерватив не является панацеей и не защищает от сифилиса и контагиозного моллюска. По ее словам, эти заболевания могут передаваться через кожу или слизистые оболочки.